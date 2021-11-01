شكرا لقرائتكم خبر عن ذا ويكند يتحول لـ الدون كورليوني في The Godfather بمناسبة الهالوين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر المطرب العالمي ذا ويكند على هيئة النجم العالمي مارلون براندون في شخصيته الشهيرة الدون فيتو كورليوني في سلسلة The Godfather الشهيرة، بمناسبة احتفالات الهالوين.

ونشر ويكند عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مجموعة صور لهيئته الجديدة حيث يرتدي البدلة الكلاسيكية التي اشتهر بها الدون، ويضع الوردة الحمراء، مع تغير كامل لشكله بالمكياج ليظهر بشكل مقارب للنجم العالمي مارلون براندون، ليتحول لزعيم المافيا في الهالوين.

و قرر النجم The Weeknd منذ اسابيع الكشف عن جدول رحلاته الموسيقية بعد سلسلة التوقف التي استمرت لفترة طويلة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي ازاح الستار عن جدول رحلاته Weeknd "After Hour، المقرر انطلاقه في صيف 2022، وسيشمل أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا والشرق الأوسط.



ذا ويكنيد فى الهالوين



ذا ويكنيد

وأصدر The Weeknd أغنية جديدة بعنوان "خذ أنفاسي" في أغسطس الماضي، وحقق بها نجاحًا كبيرًا.