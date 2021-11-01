شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى "أميرة" غدًا الثلاثاء بمهرجان أيام قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، غدًا الثلاثاء، عرض الفيلم المصري "أميرة" بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة فى تونس، وهو عن فتاة فلسطينية مراهقة ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها "نوار" السجين في المعتقلات الإسرائيلية، وتجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويضم فريق عمل فيلم "أميرة" عددا كبيرا من النجوم العرب، من بينهم، صبا مبارك، وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائيًا في دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر، وتأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج المخرج المصري محمد دياب.

انطلقت فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية والذي يستمر حتى 6 نوفمبر الجاري، حيث شهد حفل افتتاح المهرجان تكريم النجمة نيللي كريم، كما تم تكريم عدد من السينمائيين والممثل التونسي ‏البحري الرحالي والصحفي والناقد السينمائي التونسي خميس الخياطي، واحتفى المهرجان بالكمبارس وحضرت النجمة هند ‏صبري، التي أصرت حضور لحظات تكريم المخرجة الراحلة مفيدة التلاتلي.