محمد هنيدي يغني بالإنجليزية في مسرحية "سلام مربع" لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الشاعر أيمن بهجت قمر عن خطوة جديدة له في عالم التأليف الغنائي، وهي الكتابة لأول مرة باللغة الإنجليزية.

وأعلن أيمن بهجت قمر أنه كتب أغنية بالإنجليزية سيقدمها الفنان محمد هنيدي في مسرحيته "سلام مربع".

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": النهارده هيشهد التاريخ وهيكتب أول خطوة للعالمية.. أول أغنية ليا باللغة الانجليزية من كلماتي ومن ألحان عمرو مصطفى وغناء المطرب العالمي الفنان محمد هنيدي مع أول يوم عرض لمسرحية سلام مربع بموسم الرياض كونجراتيليشنز لفريق العمل".

ويقدم محمد هنيدى في مسرحية "سلام مربع"، دور مطرب شعبي، ويشاركه في البطولة مجموعة من النجوم محمد ثروت، وآيتن عامر، وميرنا نور الدين، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتعرض المسرحية على مسرح بكر الشدي، ابتداء من اليوم 1 نوفمبر.