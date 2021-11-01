نجاح “الهيبة” وصل إلى تركيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2021 7:03 مساءً

لا شك أن مسلسل “الهيبة” بأجزائه الخمسة شكل ظاهرة في عالم الدراما العربية. وهذا النجاح جعل أهم شركة إنتاج في تركيا تشتري حقوق العمل لتحويله إلى نسخة تركية وبدأ التحضير للتصوير في الأسابيع المقبلة وبذلك يكون ” الهيبة” قد كسر القاعدة حيث إعتاد صناع الدراما في العالم العربي شراء مسلسلات تركية وتحويلها إلى نسخ عربية وهنا حصل العكس وهذه نقطة تحسب لشركة “صباح إخوان” التي تقدم أهم المسلسلات العربية.

منذ أيام قليلة بدأ عرض الجزء الخامس من ” الهيبة- جبل” من بطولة تيم حسن، منى واصف، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح ومجموعة من نجوم الشاشة اللبنانية والسورية أما الإخراج فتولاه عراب هذا العمل المخرج سامر البرقاوي. في هذا الجزء تبدأ الأحداث من مقتل “صخر شيخ الجبل” الذي لعب دوره على مدار الاجزاء الأربعة السابقة الممثل إويس مخلالاتي، الذي غادر العمل بسبب خلافات وقعت بينه وبين شركة الإنتاج، إذا بعد مقتل “صخر” يقوم شقيقه الكبير “جبل شيخ الجبل” بالإنتقام حيث يقتل كل أفراد العصابة التي خططت لمقتل شقيقه، وعلى أثرها يدخل إلى السجن لمدة سنة من ثم تحصل حادثة هروب من السجن ويكون “جبل” أحد الأشخاص الذين فروا ويعود إلى مقر إقامته في ” الهيبة” وهناك يجد مهندس سد المياه ” وديع” الذي يلعب دوره الممثل عبد المنعم عمايري مرسلا من العصابة التي قتل عددا كبيرا من أفرادها للإنتقام، وأيضا من جهة أخرى تصل “سارة” التي تلعب دورها الممثلة إيميه صياح الى ” الهيبة” للتجسس على “جبل” وهنا تتضارب المصالح بين “سارة” و “وديع”.

ومع عرض الحلقات تتبلور الأحداث التي سيتابعها الجمهور على مدار ٣٠ حلقة. وتيرة الأحداث بدأت سريعة في الحلقات الأولى لكنها هدأت قليلا فيما بعد بهدف تعريف المشاهدين على الشخصيات التي دخلت على الجزء الخامس وهذا الأمر أبطأ إيقاع العمل بعض الشيء، إنما يبدو أن دخول “داعش” في خلفية المشهد ستضفي في الأيام المقبلة أمورا شيقة. أما إذا تناولنا. أداء الممثلين فلا بد أن نثني على النجم تيم حسن الذي ذاب في شخصية “جبل” وأصبحت مفرداته تتردد على ألسن الجميع حتى مظهره الخارجي بات “تريند” لدى الشباب . علما أن عدم عرضه هذا العام على محطة لبنانية كما جرت العادة قلص من تفاعل الجمهور اللبناني مع العمل رغم أنه يحقق المرتبة الأولى في معظم الدول العربية والغربية على منصة “شاهد” حيث تعرض الحلقة قبل ٢٤ ساعة من عرضها على شاشة mbc1 .

أما إيميه صياح فما زال تفاعل الناس مع شخصيتها ضعيفا ويبدو أنها ستتصاعد مع نشوء قصة حب بين “سارة” و “جبل”، بدوره سعيد سرحان يقدم شخصية “علي شيخ الجبل” بإتقان وتفرد في الاداء، وعبده شاهين خفف إنفعالاته المبالغة التي طبعت دوره في الجزء الرابع وهذه نقطة لمصلحته وتبقى منى واصف ملكة ” الهيبة” التي تجذب المشاهدين بنظراتها وتعابيرها وادائها المميز. اذا لا يزال مسلسل ” الهيبة_جبل” في الثلث الأول من عرضه ومن الواضح أن السخونة ستطبع الحلقات المقبلة.