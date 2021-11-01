جمهور كارول سماحة يشارك في جديدها “يا شباب يا بنات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة الجديدة “يا شباب يا بنات” تفاعلًا واسعًا من الجمهور في الوطن العربي. وتكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الفرح والإيجابية.

وأطلقت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في الساعات الماضية، تحدٍّ خاص بالأغنية على صفحات الشركة الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، إذ دعا القائمون على الشركة الجمهور لمشاركة فيديوهاتهم مع الأغنية، على أن يتم اختيار أكثر 5 فيديوهات تميزًا ونشرها عبر حساب “لايف ستايلز ستوديوز” بموقع “تيك توك”.

وجاء في إعلان الشركة على موقع “تويتر”: “شاركوا في تحدي يا شباب يا بنات وأرسلوا فيديوهاتكم الخاصة بأغنية النجمة كارول سماحة “ياشباب يا بنات” لنختار أفضل 5 فيديوهات وننشرها عبر حساب لايف ستايلز ستوديوز على تيك توك”.

أغنية “يا شباب يا بنات” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان. الكليب صوّرته كارول سماحة مع المخرجة بتول عرفة في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع وعدم اكتفاء الرجل بامرأة واحدة، فيوهمها أنها حب حياته ثم تعجبه امرأة أخرى ويدخل معها بعلاقة.

واستطاع كليب “يا شباب يا بنات” في غضون أيام قليلة، أن يتصدّر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدةً على “يوتيوب” بأكثر من 3 ملايين مشاهدة. كما تصدّر هاشتاغ “#يا_شباب_يا_بنات” خلال الأيام الماضية الترند على موقع “تويتر” في لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب وتونس ومصر وعدد من البلدان العربية، وحرص محبو كارول سماحة من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديدها وتهنئتها.