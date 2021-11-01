فيديو – استقبال شعبي لنجل شاروخان بعد خروجه من السجن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سجنه لأسابيع، خرج آريان خان، نجل نجم بوليوود الشهير شاروخان، من السجن بكفالة مالية في قضية المخدرات المتّهم بها، وقد تم استقباله بالرقص والمفرقعات النارية.

وأظهرت مقاطع الفيديو وجود المئات من محبّي شاروخان، حيث احتشدوا لتحية آريان خان لدى وصوله إلى منزله في مومباي، وذلك بعد اعتقاله خلال مداهمة وكالة المخدرات لسفينة سياحية كان موجوداً على متنها مع مجموعة من أصدقائه.

وأصدرت محكمة بومباي العليا، الخميس الماضي قراراً بإطلاق سراح آريان خان البالغ من العمر 23 عاماً بكفالة مالية، لكنه قضى ليلتين أخريين في سجن طريق آرثر في المدينة، وذلك لأن أوراقه لم تكن قد وصلت إلى سلطات السجن بحلول الموعد النهائي.

وذكرت وكالة المخدرات الهندية أن لديها أدلة في شكل رسائل عبر تطبيق “واتس آب” بشأن تورط آريان خان في تجارة المخدرات غير المشروعة.

وقال موكول روهاتجي، محامي آريان خان، للمحكمة في دفاعه عنه إن وكالة المخدرات لم تعثر على أي مخدرات مع موكله، وأن تواصله مع تجار مخدرات أمر غير صحيح، كما وصف الاعتقال بأنه “تعسفي”، وأضاف أن خان لم يخضع لفحص طبي من أجل إثبات تعاطيه المخدرات.