حلا الترك بإطلالة مختلفة في الهالوين.. شاهدوا كيف تنكرت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة البحرينية حلال الترك بالهالوين بطريقتها الخاصة واختارت إطلالة لطيفة خالية من الرعب والدماء فبدت كاللعبة بملابس ملوّنة.

وشاركت الترك متابعيها عبر تطبيق “إنستغرام” صوراً بدت فيها وهي ترتدي زيّاً تنكرياً على شكل “كلاون” بألوان مرحة ضمت الأبيض والأسود والأحمر، فجاء البنطلون بتصميم متناغم بساق بنقشة المربعات والساق الأخرى بالخطوط، وأكملت إطلالتها بكنزة طويلة بياقة دائرية ضيقة مزيّنة بكشكشة حمراء والطبقة السفلية منها واسعة تشبه التنورة ومطبوعة بنقشة المربعات البيضاء والسوداء ومزيّنة بطابات ضخمة حمراء.

ونسّقت النجمة الشابة مع ملابسها قفّازات سوداء طويلة، ووضعت إكسسواراً على شعرها من لون ملابسها وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صور الترك، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من محبيها الذين أشادوا بجمالها وتغزلوا بدلعها وخيارها اللطيف في التنكّر.