أول تعليق من أحمد فلوكس على إصابته بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلان زوجته إصابته بفيروس كورونا وطلبها من جمهوره الدعاء له بالشفاء، علّق الفنان أحمد فلوكس على نبأ إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” قائلاً: “بشكر كل من سأل عني وبيدعيلي وبيهتم، وبدعيلكم برحمة ربنا من هذا الابتلاء أنتم وحبايبكم وأهاليكم وأمة المسلمين جميعا”.

ويخضع فلوكس حالياً لإجراءات العزل المنزلي ويطبّق البروتوكول العلاجي المعلَن من وزارة الصحة، ومن المقرر أن يجري مسحة ثانية بعد أسبوعين لمعرفة ما إذا كان قد تعافى من الوباء العالمي أم لا.

وكانت رابيا، زوجة أحمد فلوكس قد أعلنت خبر إصابته بكورونا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: “أحمد فلوكس إيجابي كورونا… أرجو الدعاء له بالشفاء”.

وكان فلوكس قد أعلن في تصريحات سابقة عن تعرضه لأعمال سحر أثّرت في علاقته بطليقته الفنانة هنا شيحة، وكادت تفقده الحركة. كما أبدى استياءه الشديد من التجريح الذي يسم تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي عند مناقشتهم لأي موضوع.