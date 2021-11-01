نيللي كريم تسرق الأنظار مع زوجها على السجادة الحمراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الفنانة نيللي كريم وزوجها المطرب ولاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، معاً ولأول مرة منذ زواجهما على السجادة الحمراء لـ”مهرجان قرطاج” في تونس، حيث ذهب الثنائي إلى المهرجان من أجل تكريم نيللي عن مجمل أعمالها، ومُنحت جائزة النقد السينمائي للناقد الصحافي خميس الخياطي، ولم تتحدث نيللي أثناء صعودها إلى المسرح، واكتفت بتسلّم التكريم، وفي الأثناء شجعها هشام من خلال التصفيق الحاد، وتصويرها بهاتفه المحمول.

ولفت الثنائي الأنظار بحركاتهما العفوية وتنسيق ألوان ملابسهما على السجادة الحمراء، وأثنى الجميع على علاقة الحب المميزة والصادقة التي تجمع بينهما والتي تظهر بوضوح في كل المناسبات من خلال نظراتهما ولباقتهما وفي دعمه الدائم لها.

وكان هشام عاشور قد تزوج من نيللي كريم في الصيف الماضي، وأقاما حفل زفاف حضره الكثير من النجوم، من بينهم عمرو دياب ومحمد فراج، وشهد على عقد القران جمال العدل، باعتباره الأب الروحي للعروس.

ولم يظهر هشام عاشور مع نيللي كريم بعد الزواج إلا مرة واحدة، في حلقة ضمّته وشقيقه رامي من برنامج “معكم” الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي، وفاجأته نيللي كريم بظهورها في الحلقة.

وبدأت علاقة نيللي كريم بزوجها هشام عاشور قبل الزواج بأشهر قليلة، وتعرفت إليه من خلال صديقتها ومديرة أعمالها إنجي المر، ثم نشأت بينهما علاقة صداقة لمدة شهرين قبل الزواج مباشرة.

وكان هشام عاشور يحلم بدخول عالم التمثيل بعد اعتزاله لعبة الإسكواش، وبعدها أخذ “كورسات” عدة مع الفنانة يسرا.