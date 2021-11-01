شبيه أمير كرارة يُحدث ضجة بتصريح غريب.. ماذا قال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حلقة استثنائية من برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر قناة “الحياة”، استضاف الإعلامي عمرو الليثي، عبد العبد السلام، شبيه الفنان أمير كرارة، الذي أكد أنه لاحظ الشبه بينه وبين الفنان منذ فترة طويلة، وأن هذه الملاحظة زادت بشكل كبير أثناء عرض مسلسل “كلبش”… وقال: “حصلت معايا مواقف في الشارع، عيال صغيرة خارجة من الدرس في سنتر زفتني، وسواق تاكسي طلب يتصور معي، لكن أكثر المواقف إحراجاً أن بعض الناس على السوشيال ميديا قالت لي دي مش صورتك، إنت منتحل شخصية أمير كرارة، كلّمنا فيديو”.

ورداً على سؤال: هل حاول التواصل مع أمير كرارة، قال العبد السلام: “هو فنان محترم ويشرّفني إني شبهه، لكن محاولتش أتواصل معاه، وطبعاً يسعدني لو حصل لقاء”.

أما عن تقليده لكرارة فقال: “محاولتش أقلده إلى جانب الشكل أو الصوت، ليا شخصيتي اللي بعتز بيها، وأصولي صعيدية، وأنا أحب كل أعمال أمير كرارة وطبعا “كلبش”، وقد دخلت ثلاث ورش تمثيل، وعُرضت عليَّ أعمال لكن بصفتي شبه أمير كرارة”.

وقلّد شبيه أمير كرارة أحد مشاهد الأخير في مسلسل “كلبش”، وانضم إليه شبيهَي نجمَي كرة القدم ساديو ماني وليونيل ميسي، وأيضاً شبيهة الفنانة الكبيرة عبلة كامل.