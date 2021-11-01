ليلى علوي في “حتة تانية” برقصة عفوية.. وما علاقة روبي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “حتة تانية” لروبي وقد أهدتها إلى جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ليلى في الفيديو وهي تتنقل بخطوات راقصة على السجادة الحمراء لـ”مهرجان الجونة السينمائي”، فيما سُمع في الخلفية صوت أغنية “حتة تانية”، وكتبت معلقةً على الفيديو: “لكل الليلاوية وجمهوري اللي بحبه… أنتم في حتة تانية عندي”.

يُذكر أن ليلى علوي تواجدت في الجونة لحضور فعاليات الدورة الخامسة من “مهرجان الجونة السينمائي”، والتي نُظّمت خلال الفترة من 14 الى 22 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وعاشت ليلى حالة من النشاط الفني خلال الفترة الماضية حيث عُرض لها فيلمان هما “ماما حامل” والذي شاركها في بطولته: بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد سلام، و”200 جنيه” الذي تشاركت فيه مع غادة عادل وخالد الصاوي وغيرهما من النجوم.