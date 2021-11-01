إبداع مضاعف في جديد عيسى المرزوق مع عمر صباغ.. “مرتاح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر النجم الكويتي عيسى المرزوق أغنية جديدة بعنوان “مرتاح”، تعاون من خلالها لأوّل مرّة مع الموزع الموسيقي المبدع عمر صبّاغ. أغنية “مرتاح” أبصرت النور بعد فترة من التشويق، إذ أعلن عنها المرزوق منذ شهر تقريبًا معربًا عن حماسه لأوّل عمل فني يجمعه مع صبّاغ.

بقالب غنائي خليجي متطور، حملت أغنية “مرتاح” ألحان عيسى المرزوق وكلمات الشاعر علي وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، صاحب النجاحات الفنية الكثيرة في الوطن العربي.

لحن الأغنية متطور ومتجدد في جمله ونقلاته، قائم على كسر النمطية في المقامات اللحنية التقليدية والمعروفة خليجيًا، إضافة الى التكنيك المختلف والذي بدا واضحاً من خلال أداء عيسى المرزوق. واتسم اللحن بخليط موسيقي غريب، حيث الهدوء والصخب في آنٍ معا، ويمكن وصف اللحن بأنه مزيج غربي شرقي، ما شكل إختلافًا واضحًا ونقلة موسيقية جديدة.

أما توزيع عمر صباغ فشكل إضافة قوية وضربة موسيقية من العيار الثقيل، إذ قرأ المبدع اللبناني اللحن بطريقة عميقة، وساهم ذلك بنقل الأغنية موسيقياً الى درجة مختلفة من حيث الإيقاعات، مستخدماً بعض الآلات الموسيقية الكهربائية التي تشكل قوة ضاربة في هكذا ستايل من الأغنيات.

حصدت أغنية “مرتاح” تفاعلاً من الجمهور وذلك خلال الساعات الأولى لصدورها. ولم يكد عيسى يطرح الأغنية حتى بدأت تعليقات الجمهور المثنية على العمل، البعض قال “الموسيقى قنبلة مع صوت الدافي”. وآخر كتب “صوتكك يرد الروحح”. وتعليق آخر “التوزيع خرافي أكيد حلو” وآخر كتب “واخيرا يا الحب الجديد”.