شكرا لقرائتكم خبر عن سوما خارج مهرجان الموسيقى العربية لأول مرة منذ 10 سنوات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة سوما لـ"الخليج 365" عن حزنها الشديد بسبب ابتعادها هذا العام عن المشاركة فى الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والذى تنطلق فعالياته اليوم الإثنين 1 نوفمبر، وذلك بعد مشاركتها سنوات طويلة فى هذا المهرجان بسبب إنها ما زالت لم تتعافَ من مرضها، ولكنها طمأنت الجمهور عن حالتها الصحية، حيث مازالت تسير على برتوكول العلاج الذى حدده لها الأطباء.



سومة فى اخر حفلاتها بالاوبر

وقالت سوما إنها تعشق هذا المهرجان، وتنتظره بفارغ الصبر كل عام، كما أنها تعشق دار الأوبرا وحفلاتها، وكانت تسعد للغاية عندما يتم غنائها على خشبة مسرحها، لأنها تربت بهذا المكان على حد قولها، ولها ذكريات كثيرة فيه.

كان المايسترو مصطفى حلمى قد كشف منذ فترة قريبة عن آخر تطورات حالة زوجته الصحية بعد خروجها من العناية المركزة، موضحًا لـ"الخليج 365" أن سوما ما زالت تعانى من آلام مبرحة، رغم خروجها من غرفة العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الأطباء لم يجدوا سببًا لمرضها النادر حتى الآن، مطالبًا كل محبيها الدعاء لها بالشفاء.

يذكر أن سوما بدأت حياتها الفنية بالغناء مع المايستروا سليم سحاب منذ أن كانت طفلة وظلت معه حتى أصبحت من المطربات اللاتى يعتمد عليهن سحاب فى الحفلات الكبرى، ومن أهم محطاتها الغناء أمام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونالت استحسانه شخصياً، وسمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وفوراً حدد معاداً مع صديقه المنتج نصر محروس، فسمعها وبعد أسبوع واحد قاما بتوقيع عقد وأطلق عليها اسمها الفنى سوما، وصدر لها 3 ألبومات هى "عيب عليك"و"دة حبيبى" و"ندمانة "، وشاركت فى بطولة فيلم واحد هو "أعز أصحاب".