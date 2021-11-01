شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لابن شاروخان رفقة شقيقته بعد الإفراج عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت سوهانا خان ابنة النجم الهندى شاروخان، أحدث صورة لها رفقة شقيقها أريان خان، بعد أن أفرجت عنه محكمة مومباى العليا بعد قضائه 27 يومًا داخل سجن آرثر رود في مومباي، بسبب اتهامه ببيع وحيازة مواد مخدرة.



نجل شاروخان

وعلقت سوهانا خان على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام: "أخى".

وكان قد خرج أريان خان من السجن، و استقبلته حشود من الجماهير أمام منزله في مومباي، كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة خروج أريان من السجن، واصطحبه حارس والده الشخصي لحمايته من كاميرات المصورين.



أريان خان

من ناحية أخرى قال أحد الأصدقاء المقربين من شاروخان، إنه بعد الإفراج عن أريان خان وقبول كفالته، قرر ملك بوليوود أن يأخذ العائلة في رحلة لقضاء عطلة بمناسبة عيد ميلاده، والذي من المفترض أن يكون في 2 نوفمبر، وذلك لإعادة التأهيل النفسي لهم بعد كل هذه الأوقات العصيبة منذ القبض على ابنه الأكبر أريان، وتورطه في قضية بيع وحيازة مخدرات.

وكان قد جرى احتجاز اريان منذ الثامن من الشهر الجاري، حيث تم القبض عليه خلال مداهمة لحفل على سفينة يشتبه في أنه كان يتم تعاطي المخدرات على متنها.

واتهم مكتب مكافحة المخدرات أريان أنه مستهلك منتظم للممنوعات بموجب قوانين تتعلق بحيازة واستهلاك وبيع مواد ممنوعة.

ونفى أريان ذلك، وقال محاميه ساتيش مانشيندي للمحكمة إنه لم يتم العثور على ممنوعات في حوزة ابن شاروخان، وأنه لا يوجد دليل على أنه تناول أي مواد ممنوعة.

يذكر أن أريان هو الابن الأكبر لشاروخان يبلغ من العمر 23 عاما، ولديه شقيقان هما سوهانا وإبرام.