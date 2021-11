شكرا لقرائتكم خبر عن منتجة Last Night in Soho بعد طرحه بالسينمات: حققنا هدفنا وبعدنا عن عرض المنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت ليزا بونيل، مديرة التوزيع في شركة Focus Features المنتجة للفيلم الجديد Last Night in Soho، حيث قالت: "أنا سعيد حقًا لأننا عرضنا هذا الفيلم في دور السينما، وابتعدنا عن فكرة طرحه بإحدى منصات البث، لقد حققنا ما أردناه بالفيلم وللمخرج إدغار رايت، المدافع القوي لـ طرح الأفلام بـ دور السينما، الذى يتواجد حاليا في المملكة المتحدة للترويج لـ فيلمه الجديد Last Night in Soho".

ويأتي تصريح بونيل بعد طرح فيلم Last Night In Soho بـ عدد كبير من دور العرض حول العالم، بداية من يوم 29 أكتوبر الماضى، بعد عدة تأجيلات لطرح العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى التفكير في طرح العمل بـ أحدى منصات البث خوفا من عدم تحقيق الإيرادات.

وحقق فيلم Last Night In Soho إيرادات وصلت إلى 6 مليون و 456 ألف دولار بـ شباك الذتاكر العالمى، ويتوقع القائمين على العمل زيادة إيرادات العمل بسرعة كطبيرة بسبب قصته المشوقة والمختلفة عن الأعمال المتواجدة بـ دور العرض حو العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ودار فيلم Last Night in Soho مع انتقال عارضة أزياء شابة إلى لندن، تدعى Eloise، مهووسة بكل شيء في الستينيات بالإضافة إلى أن لديها حاسة سادسة غريبة، بطريقة ما هي قادرة على تكوين علاقة غريبة عبر الزمن مع ساندي (أنيا تايلور جوي)، وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح نجمة.

بينما تختفي Eloise بشكل أعمق في وقت غريب، وتنمو علاقتها بساندي، يبدأ كل شيء في الانهيار، بأكثر الطرق سريالية ممكنة.

فيلم الرعب Last Night in Soho من بطولة أنيا تايلور جوي، جيسي مي لي، مات سميث، ديانا ريج، توماسين ماكنزي، تيرينس ستامب، ليزا ماكجريليس، جيمس فيلبس، أوليفر فيلبس، ريتا توشنجهام، ومن إخراج المخرج إدجار رايت، الذى شارك في الكتابة مع كريستي ويلسون كيرنز.