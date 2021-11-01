شكرا لقرائتكم خبر عن حلوين من يومنا.. غالية بنعلى فى صورة من ذكريات طفولتها ترقص وسط أسرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت المطربة التونسية غالية بنعلى، ذكريات طفولتها البريئة بصورة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهى ترقص فى طفولتها وسط عدد من أفراد أسرتها.



غالية بنعلى فى طفولتها

وعلقت غالية، على الصورة قائلة: "مزاجى يا أخى.. لله؟، حلوين من يومنا.. الأرواح التى لا تنقطع وصالها".





وعُرفت دائمًا الفنانة التونسية غالية بنعلى، بحبها وعشقها للثقافة والفن والسينما المصرية، غنت للعمالقة الكبار أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وغيرهم، تربت على صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وأتقنت غناء رباعيات الشاعر الراحل صلاح جاهين، بجانب أغانيها الخاصة، التى حققت رواجًا كبيرًا خاصة بين فئة الشباب.

وفى لقاء لها مؤخرا مع الخليج 365، قررت غالية أن تعبر عن كل هذا الحب والعشق من خلال ألبومها الأخير "فيلم مصرى" وخاصة من خلال أغنيتها "تتر فيلم مصرى"، مؤكدة "المصريون هم أبطال فيلم مصرى".

وقالت غالية، إن فكرة أغنية "تتر فيلم مصرى" جاءت لها منذ سنوات عديدة، مضيفة بقولها "تربيت فى جنوب تونس على الأفلام والأغانى والمسرحيات المصرية، وكذلك القرآن كنا نسمعه بأصوات وروح مصرية، فعشنا مع المصريين حتى قبل أن نلتقى بهم أو أزور مصر، فعشت لسنوات فى خيالى داخل مصر ورأيت مصر من خلال الأفلام والمسرحيات، وحينما جئت مصر شعرت وكأننى فى فيلم مصرى بالفعل ومن هنا اخترت "فيلم مصرى".

وأضافت غالية، تكوينى وثقافتى مصرية، لأننى وأنا فى جنوب تونس لم يصلنى سوى الثقافة والفن المصرى، وأذهب دائمًا لمصر و"لفيت" الصعيد والنوبة ومعظم محافظات مصر.