شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لوك نيللى كريم فى مسلسل "الجسر" مع عمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة نيللى كريم بلوك وشخصية جديدة خلال أحداث مسلسل "الجسر"، الذى يشاركها فى بطولته الفنان عمرو سعد، فهى زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.



نيللى كريم

مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللي كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامى ومها نصار، وتدور أحداث العمل في إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

من ناحية أخرى تستعد نيللى كريم لتصوير مشاهدها فى فيلم "صقر وكناريا"، مع النجم أحمد عز خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء تصوير فيلم "كيرة والجن" في كرواتيا والمجر، ويصنف العمل بـ"أكشن كوميدى" بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها أيمن وتار فى الفترة الأخيرة وكان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".