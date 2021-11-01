العرض الإيطالى"the last flower" يفتتح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

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القاهرة - سامية سيد - يفتتح العرض الإيطالى "the last flower" للمخرج فابيو أماديو الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوى، وهو عرض يعرض للمرة الأولي في العالم "Premiere".

يعرض أيضًا خلال فترة المهرجان من 6 إلى 11 نوفمبر 5 عروض أخري للمرة الأولى في العالم منها العرض التونسي "ربع وقت" - للمخرجة سيرين قنون، والعرض الإسباني "عالم رمادي" mundo gris_ للمخرج Zoe L. Samper ، والعرض البولندي الأمريكي الإنجليزي "tram" للمخرج Ian aslup ، والعرض الأردني " صفية " وهو عرض شرفي إخراج فراس المصري، والعرض الجورجي بيروسماني (pirosmani) للمخرج Elene Matskhonashivil.



العرض المسرحي الايطالي يفتتح مهرجان شرم الشيخ

المهرجان في دورته المقبلة يكرم 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية فخلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داوود حسين من الكويت، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.



العرض الايطالي

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ، ورئيسه ومؤسسه الفنان مازن الغرباوي ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.