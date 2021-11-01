شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد وديع الصافى .. أغانٍ خلدت بصوته وإحداها منحته الجنسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع ذكرى ميلاد أيقونة من أيقونات الغناء الطربى وديع الصافى الذى ولد زى النهاردة 1 نوفمبر من عام 1921، ورحل عن عالمنا في عام 2013، بعد مسيرة طويلة من العطاء برز فيها اسمه كواحد من أهم نجوم الطرب في العالم العربى من خلال مجموعة من الأغانى التي خلدت اسمه بين كبار المطربين.

كما اعتبر وديع الصافى بمثابة مدرسة خاصة لما له من كاريزما ولون غنائى حاول الكثيرون السير على خطاه بعد النجاح الكبير الذى حققه خلال مجموعة من الأغانى نسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية.



وديع الصافى

على رمش عيونها

قدمها الفنان الراحل، ضمن أحداث فيلم "نار الشوق"، وحققت نجاحا كبيرا، ما دفع عدد من المطربين لاعادة غناءها من جديد مثل المطربة الجزائرية وردة.

دار يا دار

من أشهر أغانيه بعدما قدمها ضمن أحداث فيلم "نار الشوق" عام 1970، وهي من كلمات حسين السيد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

الليل يا ليلى

من أشهر أغانيه، وكالعادة غناها عدد كبير من المطربين بعده، أبرزهم رامي عياش، وليد توفيق، وعدد من النجوم اللبنانيين والعرب، وهي من ألحان وديع الصافي نفسه.

يا عينى على الصبر

أغنية باللهجة المصرية، وغناها الفنان الكبير عام 1970، وهي من كلمات نجيب محمد نجم، وألحان رياض البندك.

عظيمة يا مصر

من أشهر الأغاني الوطنية المصرية، وهي من كلمات أحمد علام، وألحان وديع الصافي، وبسبب هذه الأغنية، تم منحه الجنسية المصرية.