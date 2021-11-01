محمد صبحي ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب الـ40

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يسافر النجم الكبير محمد صبحي الأسبوع المقبل إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل حضور معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 40 كضيف شرف، حيث سيعرض مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر" أيام 4 ، 5 ، 6 نوفمبر ثم يسافر للتكريم وحضور ندوة ضمن فعاليات المعرض ثم العودة مرة أخرى لاستئناف عروض مسرحيته على مسرحه بمدينة سنبل .

وتفتتح الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب أبوابها بداية من يوم 3 نوفمبر وحتى 13 من نفس الشهر في مركز إكسبو الشارقة، حيث يستضيف المعرض نخبة من الكتاب من حاصدي كبرى الجوائز الأدبية، ومؤلفي أشهر الأعمال الدرامية، وأصحاب الإنجازات المعرفية البارزة، في سلسلة جلسات حوارية .

مسرحية "نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استديو الممثل" هم: سميرة عبدالعزيز، جيهان قمري، عبدالرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي علي خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقى.