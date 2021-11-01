مي فاروق توجه الشكر لجمهورها بالسعودية وتنشر صور من حفلها الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة مي فاروق، مجموعة صور لها من كواليس حفلها الأخير بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "من حفلي الثاني بموسم الرياض، حب وتقدير وإحترام لأغلى جمهور وأهلي بالمملكة، اتشرفت بوجودي وسطكم، شكرا هيئة الترفيه، شكرا روتانا على التنظيم، وشكرا لكل القائمين على رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ".

وأحيت "مي"حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها كما قدمت عددا من الأغاني الكلاسيكية.