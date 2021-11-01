فن ومشاهير

مي فاروق توجه الشكر لجمهورها بالسعودية وتنشر صور من حفلها الأخير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة مي فاروق، مجموعة صور لها من كواليس حفلها الأخير بالعاصمة الرياض، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "من حفلي الثاني بموسم الرياض، حب وتقدير وإحترام لأغلى جمهور وأهلي بالمملكة، اتشرفت بوجودي وسطكم، شكرا هيئة الترفيه، شكرا روتانا على التنظيم، وشكرا لكل القائمين على رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ".

وأحيت "مي"حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها كما قدمت عددا من الأغاني الكلاسيكية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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