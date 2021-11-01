وصفهم بالعظماء.. خالد النبوي وسط مجموعة من العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان خالد النبوي على نشر صورة تجمعه مع مجموعة من العمال، موجها لهم التحية ووصفهم بالعظماء.

الفنان خالد النبوي نشر الصورة عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، وكتب: "مساء العظمة على العظماء، العمال اللي بيشتغلوا بإيديهم".

ومن ناحية أخرى ينتظر الفنان خالد النبوي طرح فيلم "قمر 14" في دور العرض السينمائي، بعد عرضه ضمن عروض قسم الاختيار الرسمي في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام.

فيلم "قمر 14" بطولة: خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور، وهو قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.