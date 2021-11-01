يكرمه مهرجان الموسيقى اليوم.. لماذا قال محمد الأمين لجمهوره: "يا تغنوا إنتوا يا أغني أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تشهد الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقرر افتتاحها مساء اليوم الإثنين 1 نوفمبر، تكريم الموسيقار السوداني محمد الأمين، الذي يعد من رواد تطوير الموسيقى في السودان، والحائز على عدة أوسمة منها وسام أبطال حقوق الإنسان من الإتحاد الأوروبي، ووسام الآداب والفنون من رئاسة الجمهورية بالسودان.

والمفارقة هنا أن الدورة نفسها، تشهد تكريم المطرب السعودي عبادي الجوهر، الذي تجمعه والموسيقار السوداني الأمين، واقعة شهيرة إذ خاطب المطرب السعودي جمهوره، وقال لهم: "ياتغنوا إنتوا يا أغني انا"، وهي نفس الكلمات التي توجه بها الموسيقار السوداني إلى جمهور الحفل الذي أحياه في نادي الضباط بالخرطوم في مارس 2018.

وقام الموسيقار السوداني محمد الأمين في حفله بإيقاف الفرقة الموسيقية مع بداية تقديمه أغنية بعنوان "زاد الشجون"، وقال لجمهوره عندما رددوا معه أغنيته: "ماهو يا تغنوا أنتم يا أغني أنا"، مشيرًا للفرقة بالتوقف عن العزف.

وتابع الأمين: "يعني أنا ما أقدر أؤدي كويس، لو عايز أتصرف في الأداء ما هاقدر".

زاد الشجون

الكاتب الصحفي السوداني مصطفى أمين في تصريح خاص لـ"الخليج 365" تحدث عن الأغنية والأزمة، وقال: "الموسيقار محمد الأمين من النوع الدقيق جدا موسيقيا، وفي نفس الحفل خاطب جمهوره، وقال لهم إن هناك أغاني خفيفة مثل "يا حاسدين غرامنا" وغيرها تصلح لمشاركتهم معه بالغناء، وأخرى ثقيلة موسيقيا وتحتاج للتجويد خلال أدائها، مثل أغنية (زاد الشجون)، من الأفضل يقدمها منفردا".

وتابع: "أغنية زاد الشجون تحديدا كان الموسيقار الكبير حريص جدا على تقديمها في أفضل صورة موسيقية، لدرجة إن مؤلفها الشاعر فضل الله قدمها له في أواخر عام 1964، ووضع الأمين اللحن بعدها بعام، ومع ذلك بسبب قناعته بصعوبة سلمها الموسيقي، ظل حتى منتصف السبعينات محتفظا بها، ولم يرضى عن الشكل النهائي لها، إلا بعد تقديمها عام 1981، في حفل أقيم في لندن، بدأت بمقدمة موسيقية بالبيانو، وتخللها صولوهات عديدة لمختلف الآلات الموسيقية ، ومنها الجيتار والأروج والكمنجات".