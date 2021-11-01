يقدم 22 أغنية.. تفاصيل استعداد محمد رمضان لحفله في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انتهى الفنان محمد رمضان صباح اليوم الإثنين من وضع اللمسات النهائية على حفله الغنائي، والمقام على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان في تصريح لـ"الخليج 365"، تحدث عن تفاصيل الاستعداد للحفل، وقال: "هذا الحفل مختلف تماما عن الحفلات السابقة التي أحياها الفنان محمد رمضان، وخاصة أنه يقام في افتتاح مسرح البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض، ولهذا حرص على أن يشاركه فريق فني استعراضي كامل جديد".

وتابع: "يقدم الفنان محمد رمضان في الحفل ما لا يقل عن 22 أغنية، ومنها أغاني تقدم للمرة الأولى، وأخرى يقدمها بشكل جديد تماما".

وأعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحاته في مواقع التواصل عن نفاذ تذاكر الحفل.

"رمضان" أحيا يوم الخميس الماضي بمشاركة النجمة والمغنية وعارضة الأزياء الهندية أورفاشي روتيلا، الحفل الذي أقيم في دبي، وقامت بتنظيمه المجلة الهندية "فيلمفير"، وشهد حضور نخبة من نجوم السينما الهندية "بوليوود"، والسينما الباكستانية.