بالفيديو: ماكغريغور يستعد لأكبر عودة في تاريخ الرياضة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلن بطل الفنون القتالية السابق الإيرلندي، كونور مكغريغور، عودته إلى حلبات القتال بعد تعرضه لإصابة أبعدته عنها.

ونشر مكغريغور مقطعا مصورا على صفحته الخاصة على “إنستغرام”، معلنا عودته الى الحلبات شاكرا بالوقت نفسه فريق الأطباء ومساعديه لعودته، وأوضح أنه يجب عليه العمل ليصبح جاهزا.

كما وتوعد بالعودة والانتقام على طريقة أرنولد شواريزينغير.واختتم قائلا “استعد لأكبر عودة في تاريخ الرياضة”.

يذكر أن الإيرلندي يتعافى من إصابة تعرض لها وتسببت بكسر في قدمه، في بطولة “UFC 264” للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت فجر11 يوليو/تموز، بتوقيت موسكو.

كان منافس كونور بطل الدوري المؤقت السابق في قسم الوزن الخفيف، الأمريكي داستن بوارير. فاز في الجولة الأولى.

زادت شعبية ماكغريغور بعد نزاله الرئيسي في بطولة اليو إف سي 194 والذي تمكن من إنهائه في ظرف 13 ثانية بعد إسقاطه لخصمه بالضربة القاضية، لتدخل هذه المباراة سجل الأرقام القياسية باعتبارها أسرع مباراة في تاريخ بطولات اليو إف سي.