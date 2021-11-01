كتب امير فتحي في الاثنين 1 نوفمبر 2021 03:51 مساءً - شاركت النجمة العالمية شاكيرا متابعيها احتفالها بعيد الهالوين من خلال نشر صورة تجمعها بزوجها لاعب كرة القدم الشهير بيكيه عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت شاكيرا بلوك يناسب أجواء الاحتفال بالهالوين حيث حرصت على وضع مكياج منحها مظهرا مرعبا، بينما ظهر بيكيه بشعر باللون الأحمر ووجهه ملطخ بالدماء.
وبالرغم من ظهورهما بإطلالة مرعبة غير ان شاكيرا وبيكيه اضافا بعض الرومانسية على صورتهما حيث ظهرا وهما يتبادلا القبل بينما كانا ينظرا الى الكاميرا باسلوب غريب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاكيرا وبيكيه يجمعان الرعب مع الرومانسية في الهالوين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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