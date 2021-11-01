شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تكشف عن اسم شخصيتها فى فيلم "مربع برمودا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة روجينا عن اسم شخصيتها التي تجسدها فى فيلم "مربع برمودا"، وشاركت متابعيها صورًا من كواليس الفيلم عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصور قائلة: "تى تى السلحدار فيلم مربع برمودا قريبًا".

وفيلم "مربع برمودا" بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وسوسن بدر وروجينا وهنا شيحة وبيومى فؤاد ومحمد جمعة، ويدور فى إطار كوميدى ومن تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.



روجينا



روجينا فى كواليس الفيلم



روجينا

والأسبوع الماضى، تحدث الفنان أشرف زكى وزوجته روجينا عن كواليس بداية حبهما، وحينما رآها زكى لأول مرة، وذلك أثناء استضافتهما فى برنامج "سهرانين"، والذى يقدمه الفنان أميركرارة، على قناة on وقالت روجينا: "إن أشرف زكي عندما رآها قال لصديقه المخرج أحمد شفيق :أنا هتجوزها"، ليرد عليها أشرف ساخرا: "دا حصل عشان هي صعبت عليا".

وعن أول "خناقة" بينهما، قالت روجينا: "أشرف عصبى جدا وبيتعصب باللغة العربية عملنا خطوبة وعزم كل المطربين محمد منير ومدحت صالح وحسن الأسمر، وكل ما أقوم أرقص، يقول لى هو أنتِ مش هتبطلى واتخانق معايا وقال لى أنتِ لا تصلحى ولا تتحملى المسئولية، وتانى يوم جه رمى الدبلة".