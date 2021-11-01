شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطلب من جمهور حفلها بالإمارات أن يسمحوا لها بخلع حذائها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى واقعة طريفة، طلبت الفنانة السورية أصالة نصرى، من جمهور حفلها الغنائى الذى أحيته فى الإمارات، أن يسمحوا لها أن تخلع حذاءها على المسرح، خلال حفلها في موسم "هلا خورفكان"

وظهرت أصالة فى إطلالة سعيدة ومرحة، وقالت لجمهورها :"اليوم غنوا وانبسطوا نريد أن نشعر بالسعادة فقط، اليوم هو أول حفل أغني فيه وأنا حبيبة فائق حسن، فاحتفلوا معنا"، وفقا لما نقله موقع RT.

ومازحت أصالة جمهورها، كعادتها، وطلبت منهم أن يسمحوا لها بخلع حذائها، ووعدت بأنها سوف تغني بشكل أفضل في حال فعلت ذلك، رغم أن مصمم الأزياء نيكولا جبران سيغضب منها، إذ قالت مازحة :"طويلة أو قصيرة وأغني أفضل؟".



أصالة فى حفلها بالشارقة



أصالة



الفنانة أصالة

وتابعت بطلب كرسي لتجلس عليه فقدمه لها أحد أعضاء فرقتها الموسيقية.

وأحيت النجمة أصالة، حفلا غنائيا فى الشارقة بالإمارات، الجمعة الماضية، ضمن موسم حفلات خورفكان، وقدمت أصالة خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة.

وأعربت أصالة خلال الحفل عن سعادتها الشديدة لغنائها للمرة الأولى أمام الشاعر العراقي فائق حسن بعد زواجهما، وقالت اليوم بدنا ننبسط بس. قلكن ليه؟ لأنه هذه أول حفلة أنا أغني فيها وأنا حبيبة لفائق حسن".

يذكر أن أصالة نصرى كانت أعلنت عن زواجها من فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، في سبتمبر الماضى، ونشرت صورة لهما على حسابها على إنستجرام.

وتعيش النجمة أصالة حالة من النشاط الفنى، بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقى فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وكانت النجمة أصالة قد ظهرت في فيديو رفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن وهما يرقصان، وبدت النجمة سعيدة في لقطة رومانسية جمعتها مع زوجها وهما في تناغم تام.