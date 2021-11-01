شاهد.. ليلى علوي بوصلة رقص على انغام روبي!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي مقطع فيديو جديد لها أغنية مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لتعبر عن حبها مدى حبها وتقديرها لهم.
فقد نشرت ليلى علوي عبر حسابها على انستغرام؛ فيديو ظهرت فيه وهي تؤدي خطوات راقصة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، فيما ظهر في خلفية المكان صوت أغنية “حتة تانية” للفنانة روبي.
وعلقت ليلى علوي على الفيديو كاتبة: ” لكل الليلاوية وجمهوري اللي بحبه.. أنتم في حتة تانية عندي”.
يذكر أن ليلى علوي تواجدت في الجونة خلال الأيام الماضية لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي جرت خلال الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر 2021.
وكانت ليلى علوي قد تعرضت لانتقادات من قبل البعض، بسبب إطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والتي كشفت عن ترهلات في ذراعيها وزيادة وزنها وذلك على خلاف ما تظهر عليه في الجلسات.
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