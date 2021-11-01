بـ33 حفلا.. نجوم الغناء يحيون ليالي مهرجان الموسيقى العربية

محمد الفلاح - الإثنين 1 نوفمبر 2021

تنطلق مساء الإثنين فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين في دار الأوبرا المصرية، وسط القاهرة.



ويقدّم المهرجان هذا العام 33 حفلاً غنائياً وموسيقياً، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

ويكرم مهرجان الموسيقى العربية في دورته الجديدة 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي هم: الشاعر مدحت العدل، الشاعر صلاح محمد علي، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار هشام نزيه، الموسيقار محمد ضياء، المطرب عبادي الجوهر، المطرب مروان خوري، الموسيقار محمد الأمين، عازف القانون فرات قدوري، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران، عازف الناي الدكتور محمود كمال، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم، فرقة سداسي شرارة، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام وهم: الدكتور جمال سلامة، الفنان عبده داغر، الدكتور فوزي فهمي، الموسيقار خالد الأمير، الدكتور أشرف هيكل.

وتتواصل ليالي المهرجان لمدة 15 يوماً، وتقام الحفلات على مسارح دار الأوبرا المختلفة، بالقاهرة، والبحيرة ودمنهور والإسكندرية، ويحييها نخبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، منهم ماجدة الرومي، عمر خيرت، أصالة، سميرة سعيد، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، هاني شاكر، جنات، علي الحجار، مدحت صالح، مروان خوري، نادية مصطفى، وائل جسار، وغيرهم، إلى جانب ٦ صوليست و٢٠ فرقة موسيقية.