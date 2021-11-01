شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب كبير يعتذر عن الغناء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح القائمون على إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأولى عام 1976 نجم الغناء والمطرب الكبير الراحل عبد الحليم حافظ إلا أن العندليب اعتذر عن إحياء الحفل فما السبب؟ ومن قام بالغناء بدلاً منه في أول حفل افتتاح لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟



العندليب عبد الحليم حافظ وشادية

الحكاية بدأت قبل وفاة العندليب بأشهر فقد اختاره كمال الملاخ، أول رئيس للمهرجان للغناء، ولكن لم يستطع العندليب الالتزام بمجهود إحياء حفل مهرجان القاهرة السينمائي لظروف مرضه ورشح بدلاً منه الفنانة شادية وبالفعل افتتحت شادية المهرجان وقدمت ثلاث أغاني وطلب منها العندليب غناء أغنية خصيصًا له وهي "ليالي العمر معدودة" من كلمات فتحي قورة وألحان محمود الشريف، وكأن العندليب كان يتوقع أن أيامه في الدنيا معدودة مثلما تقول كلمات الأغنية: "ليالى العمر معدودة وليه نبكى على الدنيا.. وناس فى الدنيا موعودة نصيبها يروح لناس تانية".

الراحل عبد الحليم حافظ حضر الحفل وأرسل الي أحد باعة الفل بالخارج لشراء عقد أبيض وصعد إلى شادية على خشبة المسرح وكانت الفرقة الموسيقية تعزف الفاصل الذى يعقب المقطع الاول وقبل بداية المقطع الثانى قبل يدها وقال لها: ربنا يخليكى انتي عارفة غلاوتك عندى وعندنا كلنا قد إيه؟

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدأ فعالياته بعد حرب أكتوبر بثلاث سنوات، وبالتحديد في 16 أغسطس 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة كمال الملاخ، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة سبع سنوات حتى عام 1983، ثم شكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ضمت أعضاء الجمعية واتحاد نقابات الفنانين للإشراف على المهرجان عام 1985، الذي تولى مسؤوليته الأديب والعملاق سعد الدين وهبة، حيث احتل مهرجان القاهرة خلال هذه الفترة مكانة عالمية.

وأورد تقرير الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين عام 1990 أهم ثلاثة مهرجانات للعواصم، فجاء مهرجان القاهرة السينمائي في المركز الثاني بعد مهرجان لندن السينمائي، بينما جاء مهرجان ستوكهولم في المركز الثالث ، وبعد رحيل سعد الدين وهبة تولى الفنان حسين فهمي رئاسة المهرجان لمدة أربع سنوات من عام 1998 وحتى عام 2001، إلى أن تولى إدارته شريف الشوباشي حتى عام 2005 ليرأسه بعد ذلك الفنان د.عزت أبو عوف ثم جاء الناقد الكبير سمير فريد ثم الناقدة ماجدة واصف وحاليا يرأس المهرجان السيناريست والمنتج محمد حفظي.