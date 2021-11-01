وفاء مكي تريند جوجل بسبب حلقة "نص الكلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصدر اسم الفنانة وفاء مكي، محرك البحث جوجل بعد عرض حلقة أمس من برنامج "نص الكلام" مع الإعلامية راغدة شلهوب.

وخلال الحلقة تطرقت "وفاء" لعدة موضوعات، ورفضت الحديث عن تجربة السجن، قائلة: "مش عايزة أتكلم عن الموضوع ده، هو اللي هنقوله نعيده"

وأضافت: "أنا مبردش لما حد يتكلم عليا عشان مش عايزة أوجع دماغي أو أحرق دمي، دلوقتي أنا اختلفت عن الأول، ولما ابني بيسألني عن القضية بقوله الحمد لله هي مش قضية مخلة بالشرف".

وتابعت: "أنا شخصيتي مسالمة وبقيت في حالي، ولو أنا كنت ماشية على دهم زمان مكنش حصل حاجات كتير مش بس موضوع السجن، لا حاجات كتير".

واستكملت: "أنا كنت وقت القضية داخلة وأنا عارفة إن فيه بيني وبين ربنا عمار وربنا عارف ده حصل ولا محصلش وربما يكون ربنا أنقذني من حاجة أكبر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء مكي مسلسل "الكابوس" الذي عرض عام 2015، بطولة غادة عبدالرازق، أحمد راتب، كريم محمود عبدالعزيز.