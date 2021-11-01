"العفو عند المقدرة وابتغاء مرضاة الله".. نشوى مصطفى تتنازل عن قضية التحرش بابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تنازلت الفنانة نشوى مصطفى عن المحضر الذي حررته، ضد

وكتبت "نشوى" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "يوم طويل فى نهاية اليوم أحب أقدم كل الشكر والامتنان لمعالي النائب العام وللفاضل رئيس نيابة الهرم وللفاضل وكيل نيابة الهرم، بلدنا عظيمة بشرفائها وشكرا جزيلا وزارة الداخلية، إحنا مسنودين عليكم والله كتر ألف خيركم".

وتابعت: "بالمناسبة الطرق الجديدة والكاميرات اللي في كل مكان على الطرق والملصق الإلكتروني اكتشفت بالبرهان أنهم مش بس علشان يرصدوا مخالفات السرعة، الملصق والكاميرات حماية لينا من أي حد ممكن يبلطج، فيه كاميرات بتسجل كل التفاصيل ومفيش أي فرصة لأي بلطجة، بسبب العظمة اللي الطرق بقت عليها الحمد لله تم القبض على العربية باللي كانوا فيها في أقل من أربع ساعات".

وأضافت: "للأسف كلهم سنهم صغير، الهدف اتحقق إنهم هما وغيرهم عرفوا إن مصر اختلفت وكله متسجل وأن عندنا عينين صاحية بتحمينا ومحدش فوق القانون، يمكن آخر سطر ده يزعل بعض الناس اللي طلبوا مني استمر في القضية".

واستكملت: "حرصا على أمهات وأسر المتهمين وانهيارهم بأن ولادهم يتسجنوا أنا وابتغاء مرضاة الله تنازلت عن القضية عملاً بمبدأ العفو عند المقدرة، ربنا يهديهم، واللي طلبتوا من أهاليهم وهما بيعتذروا لبنتي إنهم يربوا عيالهم ويفهموهم معنى الرجولة، وإن أقل عقوبة للمتحرش باللفظ أو الإشارات الخادشة للحياة هي خمس سنوات طبقاً لقانون التحرش اللي أمر بتعديله سيادة الرئيس حفاظاً على حق بناتنا".

وتابعت: "حاجة تانية مهمة مكنتش أعرفها، أنا بالمناسبة معملتش محضر، أنا بس كتبت بوست هنا، واللي اتحرك بالنيابة عني كمواطنة مصرية إدارة الرصد والبيان والتوجيه بمكتب النائب العام، ودي إدارة موجودة مخصوص لمتابعة السوشيال ميديا وبيهتموا بأي مشكلة يكتبها أي مواطن وليهم أرقام تليفون نقدر نتواصل معاهم وهما اللي بيقوموا بإخطار النيابات المختصة نيابة عن أي مواطن تعرض لمشكلة"

واختتمت "نشوى" منشورها قائلة: "على فكرة أنا اتنازلت عن الجزء اللي يخصنا لكن حق الدولة مش من حقي أتنازل عنه وهما عندهم مخالفات كتير، وتحيا مصر من كل قلبي".

وكانت باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، بإيحاءات خادشة في منطقة الهرم بالجيزة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى في الهرم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من ضبط المتهمين في واقعة تعرض ابنة الفنانة نشوى مصطفى للمضايقة من قبل أشخاص يستقلون سيارة نقل أعلى كوبري المنصورية الهرم

البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول منشور وصورة علي موقع التواصل الاجتماعي تشير فيها الفنانة نشوى مصطفى تعرض ابنتها للتحرش من قبل مستقلي سيارة نقل تحمل لوحة برقم "ي ف ٥١٩٢" أعلي كوبري ناحية الهرم المنصورية، وأشار أحد مستقلي السيارة إلى ابنتها بإشارات خادشة للحياء.

وبالفحص تبين صحة الواقعة وأن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص تم ضبطهم والسيارة المستخدمة وتبين أنها ملك نجل أحدهم، وبمواجهتهم قرروا أنهم حال سيرهم بمكان الواقعة فوجئوا بسيدة تجلس بجوار قائد سيارة أخرى تتعدى عليهم بالسب على إثر خلاف حول أولوية المرور وقامت بتصويرهم بهاتفها المحمول وتوعدتهم فقام أحدهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء