بالصور| ليلة مصرية لباليه القاهرة تبهر جمهور إكسبو 2020 دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أن القوى الناعمة بمختلف صورها وسيلة لتوطيد أواصر الصداقة بين الشعوب، مشيرة إلى أهمية دور الفنون في الترويج لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابعت أن الفكر والفن أحد أهم أدوات التعبير عن طبيعة وشخصية المجتمعات، جاء ذلك عقب مشاركة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بفرقة باليه أوبرا القاهرة في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي ضمن الاحتفال باليوم المصري، إذ تم تقديم ليلة مصرية ضمت ملامح من الفلكلور التراثي المصري من خلال تابلوهات فنية تألق خلالها عارضي فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني آرمينيا كامل وتدريب الدكتورة لمياء زايد في استعراضات الصعيدي، مستخدمين العصا والملابس الصعيدية العريقة ورقصة الإسكندراني، التي تعد أشهر الرقصات التي صممها محمود رضا، وتعبر عن الثغر الباسم، ورقصة الحجالة بالموسيقى الشعبية البدوية، ورقصة الموشح التي تمزج بين الرقص الأندلسي والعربي، ورقصة النوبي المستمدة من الحضارة المصرية القديمة، ومنها طقوس الزواج واحتفالات الحصاد وفيضان النيل واحتفالات الميلاد وغيرها.

وتمكنت الفرقة من نقل جزء من ملامح التراث المميز للوطن كما عبرت عن جانبا من الهوية المتفردة للفنون والثقافة المصرية.