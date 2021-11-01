علا رشدي تحتفل بالهالوين وتوجه سؤال لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة علا رشدي بالهالوين، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لقناع مخيف، قالت إنها جهزته خصيصا لهذه المناسبة.

وكتبت: "عندي وش متعلق ورا الباب وجاهز لليوم المرعب ده، لبسته إمبارح واستنيت عشان أخوف العيال بس محدش خاف، قصة الهالوين القصيرة الحزينة".

بينما وجهت "علا" سؤال لجمهورها قائلة: "لو الوش ده طلعلك هتخاف؟".

يذكر أن عدد من نجوم الفن احتفلوا عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أمس بالهالوين، من بينهم محمد ثروت، إنجي المقدم، ريهام أيمن، لاميتا فرنجية.