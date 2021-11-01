فن ومشاهير

علا رشدي تحتفل بالهالوين وتوجه سؤال لجمهورها

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محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة علا رشدي بالهالوين، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لقناع مخيف، قالت إنها جهزته خصيصا لهذه المناسبة.

وكتبت: "عندي وش متعلق ورا الباب وجاهز لليوم المرعب ده، لبسته إمبارح واستنيت عشان أخوف العيال بس محدش خاف، قصة الهالوين القصيرة الحزينة".

بينما وجهت "علا" سؤال لجمهورها قائلة: "لو الوش ده طلعلك هتخاف؟".

يذكر أن عدد من نجوم الفن احتفلوا عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أمس بالهالوين، من بينهم محمد ثروت، إنجي المقدم، ريهام أيمن، لاميتا فرنجية.

MO Nasa

MO Nasa

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