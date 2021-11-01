"أعظم ثورات التاريخ".. نوال الزغبي تحتفل بذكرى الثورة الجزائرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الشعب الجزائري بذكرى ثورة التحرير.

وكتبت: "أعظم ثورات التاريخ، أول نوفمبر 1954، كل عام والجزائر وشعبها العظيم وجيشها الجبار بألف خير".

ويحتفل الشعب الجزائري في 1 نوفمبر من كل عام بذكرى اندلاع ثورة التحرير ضد الاحتلال الفرنسي والتي استمرت حتى عام 1962.

من ناحية أخرى أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلا غنائيا بالعراق، ضمن فعاليات مهرجان بابل الغنائي، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها منها: "عكس الطبيعة، عينيك كدابين، عقلي وقف، على دلعونا" وغيرها من الأغاني.