واحدة منهن منحته الجنسية المصرية.. أبرز 10 أغاني في مشوار وديع الصافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 1 نوفمبر 1921، ولد الفنان اللبناني الكبير وديع الصافي، الذي يعتبر واحدا من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي

لُقب وديع الصافي بعدة ألقاب منها "صوت الجبل"، "مطرب الأرز"، "عملاق لبنان"، واحتل مكانة خاصة في قلوب محبيه في شتى أنحاء الوطن العربي

وقدم وديع الصافي عددا كبيرا من الأغاني، التي تعتبر علامات لا تنسى، أبرزها:

عظيمة يا مصر

من أشهر الأغاني الوطنية المصرية، وهي من كلمات أحمد علام، وألحان وديع الصافي، وبسبب هذه الأغنية، منحه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الجنسية المصرية.

على رمش عيونها

قدمها الفنان الراحل ضمن أحداث فيلم "نار الشوق"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، لدرجة أن الفنانة وردة طلبت من زوجها الموسيقار الكبير بليغ حمدي ملحن الأغنية، أن تغنيها لكن مع اختلاف بعض الكلمات، وبالفعل غنتها وردة بعدما قام الشاعر حسين السيد بتغيير بعض الكلمات، كما أعاد عدد من المطربين غنائها منهم مجد القاسم، وحمادة الليثي.

دار يا دار

من أشهر أغاني المطرب الراحل، وقدمها كذلك ضمن أحداث فيلم "نار الشوق" عام 1970، وهي من كلمات حسين السيد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

عندك بحرية

كتب كلمات الأغنية ولحنها اللبناني عمر الزعني، وغناها كذلك في ثلاثينيات القرن الماضي، ولكنها اشتهرت بصوت الفنان وديع الصافي، خاصة أنه غير بعض الكلمات في مطلعها.

الليل يا ليلى

من أشهر أغاني الفنان الراحل، وغناها عدد كبير من المطربين بعده، أبرزهم رامي عياش، وليد توفيق، وعدد من النجوم اللبنانيين والعرب، وهي من ألحان وديع الصافي.

طلوا أحبابنا

غناها وديع الصافي باللهجة اللبنانية، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر مصطفى محمود

يا عيني ع الصبر

أغنية باللهجة المصرية، وغناها الفنان الكبير عام 1970، وهي من كلمات نجيب محمد نجم، وألحان رياض البندك.

لبنان يا قطعة سما

أغنية وطنية لبنانية، قدمها وديع الصافي عام 1960، وهي من ألحانه، ومن كلمات يونس الابن.

لو يدري الهوا

من أشهر أغاني الفنان الراحل الرومانسية، وهي من كلماته، وألحان طعان أسعد

الله يرضى عليك

هي من كلمات الشاعر توفيق بركات، وألحان وديع الصافي، وأعاد الفنان معين شريف توزيع وغناء الأغنية من جديد.