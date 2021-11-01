“ولادات عذرية” لطيور مهددة بالانقراض في كاليفورنيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - يمكن أن يكون لدى طيور كندور كاليفورنيا المهددة بالانقراض “ولادة عذرية”، وفقاً لدراسة جديدة أكدت أن اثنين من الصيصان الذكور فقست في 2001 و2009 من البيض غير المخصب.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: كانت الصيصان، التي يطلق عليها اسم SB260 وSB517، تحتوي على الحمض النووي الذي تمّ أخذه 100 في المائة من أمهاتهم، مما يعني أن الكندورين البالغين قاموا بتخصيب البيض بأنفسهم.

تعرف هذه الظاهرة باسم parthenogenesis أو التوالد العذري، لكن الباحثين لم يكونوا على علم بأن الصيصان ولدت من خلال التكاثر اللاجنسي حتى ماتت بسبب مضاعفات صحية، حيث توفي أحدهم في عام 2003 في سن الثانية والآخر في عام 2017 في الثامنة.

ومع ذلك، “يخطط الفريق لمواصلة جهود التنميط الجيني في المستقبل على أمل تحديد حالات أخرى من التوالد العذري، بحسب ما أعلنته حديقة حيوان سان دييغو في بيان صحفي.

وقال أوليفر رايدر، المؤلف المشارك في الدراسة ومدير علم الوراثة والحفظ في تحالف الحيوانات البرية في حديقة حيوان سان دييغو، في بيان: “تثير هذه النتائج الآن تساؤلات حول ما إذا كان هذا قد يحدث دون الكشف عنه في الأنواع الأخرى من الحيوانات”.

كندور كاليفورنيا هو أكبر حيوان أرضي في أمريكا الشمالية، مع جناحيه الذين يصل حجمهما إلى 9.5 قدماً والذي يصل وزنه إلى 31 رطلاً. ازدهر الطائر ذات مرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من كاليفورنيا إلى فلوريدا وحتى في غرب كندا وشمال المكسيك.

ومع ذلك، كانت هذه المخلوقات الضخمة في انخفاض عندما انتشر المستوطنون الأوروبيون لأول مرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بحسب تقارير ناشيونال جيوغرافيك.

وقد كانوا على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة منذ عام 1967 وكانوا على حافة الانقراض بعد فترة وجيزة. منذ ذلك الحين، تعمل برامج التربية، مثل تلك الموجودة في حديقة حيوان سان دييغو، على إحياء عدد هذه الطيور.

يرحب الفريق في حديقة حيوان كاليفورنيا بهذه الفراخ، لكنهم لم يدركوا أنّ الزوج تم إنتاجه من خلال ولادة عذراء (لا جنسية) لأنّ الآخرين أنتجوا ذرية متعددة مع زملائهم كان أحدها من 11 صوصاً، بينما تم إقران الآخر مع ذكر لأكثر من 20 سنة وكانت النتيجة 23 صوصاً.

“هذا اكتشاف مدهش حقاً”، قال رايدر.

“لم نكن نبحث بالضبط عن دليل على تكوين التوالد العذري، لقد اكتشفناه فجأة”. “لقد أكدنا ذلك فقط بسبب الدراسات الوراثية الطبيعية التي نقوم بها لإثبات النسب”.

“أظهرت نتائجنا أنّ كلا البيضين يمتلكان كروموسومات الجنس ZZ الذكور المتوقعة، ولكن جميع العلامات كانت موروثة، الأمر الذي يؤكد النتائج التي توصلنا إليها”.

واجه كلا الصوصين مشاكل صحية أدت إلى وفاتهما.

توفي SB260، المولود في عام 2001، بعد عامين بعد إطلاق سراحه في البرية. تشير الأبحاث إلى أنّ الفرخ كان أصغر من المتوسط وكان يعاني من صعوبة في الاختلاط مع الكندور البري.

كان SB517، الذي ولد في عام 2009 وتوفي في عام 2017، يعاني من العمود الفقري المنحني وصعوبة في المشي، ولكن لم يتم إطلاقه أبداً في البرية.

لا يمكن للباحثين أن يقولوا ما إذا كانت المشكلات الصحية ناتجة عن كيفية ولادة الصيصان، ولكن تم العثور على مثل هذه المشكلات بين الحيوانات الأخرى التي كان لديها ولادات عذرية.