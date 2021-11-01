ما علاقة ارتداء الكعب العالي بحياة النساء الجنسية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

تظهر دراسة أنّ ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي قد يكون سر تعزيز الحياة الجنسية للمرأة، لأنّ هذه الأحذية تحفز العضلات التي تساعد المرأة على النشوة الجنسية.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: ومع ذلك، فإنّ ارتداء حذاء ذو كعب عالي جداً، أو اختيار أحذية مسطحة، ليس له نفس الفائدة. توصل العلماء إلى النتائج بعد تحليل ارتفاعات الأحذية المختلفة لمعرفة التأثير الأكبر على عضلات قاع الحوض النسائية.

وهي مجموعة من العضلات التي تتحكم في الوظائف الجنسية وكذلك المثانة. يمكن لقاع حوض أقوى أن يعزز تدفق الدم أثناء ممارسة الجنس ويزيد من فرص الوصول إلى قمة النشوة.

استجوب باحثون من جامعة فودان في شنغهاي 1,263 امرأة على نوع الأحذية التي يرتدونها، من كعب أقل من بوصة واحدة إلى أكثر من ثلاث بوصات.

اكتشفوا أنّ الكعب ذو اثنين بوصة يعمل بشكل أفضل، عندما تقف امرأة وهي تلبسه، كونه يُميل الحوض ما يكفي لجعل عضلاتها تعقد مراراً وتكراراً، وبذلك الحفاظ عليها في حالة جيدة.

شوهد التأثير الأكبر لدى أولئك الذين ارتدوهم لمدة ثماني ساعات على الأقل في اليوم. ومع ذلك وجدت الدراسة، أنّ الأحذية التي لا تتضمن الكعب أو الكعب العالي جداً لم تحفز هذه العضلات بنفس الطريقة.

يوصي موقع NHS بالفعل بتمارين قاع الحوض اليومية للنساء اللواتي يكافحن من أجل النشوة الجنسية أثناء الجماع، والذي يعتقد أنه يؤثر على واحدة من كل خمس نساء في المملكة المتحدة.

والفوائد لا تنتهي فقط هنا، فقد تم العثور على أنّ الكعب ذو الاثنين بوصة أيضاً يحدّ من خطر القضايا البولية وتسرب المثانة. في تقرير عن النتائج، نشر في مجلة Translational Andrology وUrology، قال الباحثون: “يمكن أن تؤدي مشاكل عضلات قاع الحوض إلى خلل وظيفي جنسي، بالإضافة إلى سلس البول والألم.

“لكن نتائجنا أظهرت أنّ الكعب بحجم بوصتين قد يساعد النساء على تدريب هذه العضلات”. تفضل العديد من الشابات ارتداء الكعب لجعلها تبدو “أطول وأكثر عصرية”.

ومع ذلك، حذر الباحثون من أن مرتديها يجب أن ينتبهوا دائماً، لأنّ الكعب يمكن أن يؤدي إلى السقوط والاضطرابات العضلية الهيكلية المختلفة.