شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تدعم زوجها كيث أوربان فى حفله الأخير .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة نيكول كيدمان على دعم زوجها كيث أوربان في حفله الأخير، بعدما كشف موقع ديلى ميل خلال تقرير له حول الثنائى عن تواجدها بحفل موسيقى الروك آند رول، والتي تواجدت به، والتقطت الصور فيه وهى تقوم بدعمه في اول حفلاته منذ فترة، حيث غاب لفترة عن إحياء الحفلات بهذا الصخب الجماهيري الكبير بسبب تداعيات فيروس كورونا.



نيكول كيدمان وكيث اوربان

من ناحية أخرى سبق وكشفت النجمة نيكول كيدمان العديد من الأمور حول علاقتها بزوجها المغنى كيث أوربان أثناء حديثها إلى المذيع جيمى فالون ببرنامجه مؤخرًا، وذلك بعدما سألها عن شكل المفاجآت بحياتهما وعما إذا كانت تفاجأ زوجها بتلك المناسبات بهدايا أو احتفال مختلف لتجيبه على الفور قائلة: "لا لم أقم بذلك سوى مرة واحدة في حياتى معه، فهو يعلم أننى لا أحب المفاجآت ولا اعرف كيفية التحضير لها، وعندما قمت بذلك ذات مرة شعرت بألم في بطنى وأصبت بقرحة ربما من شدة التوتر".



كيث اوربان

كما أضافت نيكول كيدمان بأنها أن تظل تعيش مع زوجها ويحتفلان بمرور 50 عامًا على زواجهما لما تشعر به من حياة مثالية معه على مدار السنوات الماضية منذ أن تعرفت عليه.



صور من الحفل

كما سبق ووقع الاختيار على الممثل جاك هيوستن، لبطولة المسلسل الدرامى الجديد Expats، أمام الممثلة العالمية نيكول كيدمان، العمل الجديد مستوحى من رواية المغتربون لـ الكاتب Janice Y.K، الذى سيقوم بإخراجها المخرج لولو وانج، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".