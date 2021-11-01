شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يستعد لطرح كليب أغنيته الجديدة "أنت اختيارى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب إيهاب توفيق، إلى طرح كليب أغنيته الجديدة "أنت اختيارى"، خلال الفترة القليلة المقبلة، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش.



إيهاب توفيق

ونشر توفيق، البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ترقبوا أغنية وكليب (أنت اختيارى) خلال الأيام القليلة القادمة.





وكان النجم إيهاب توفيق، تألق مؤخرًا بحفل غنائى على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، احتفالاً بالمولد النبوى الشريف، وقدم من خلاله عددا من الابتهالات الروحانية منها إلا رسول الله، أنا بمدح نبينا، المسك فاح، دعونى، مدد يا نبى وغيرها، ورفع الحفل شعار كامل العدد.



إيهاب توفيق من تصوير الأغنية الجديدة

وطرح مؤخرًا إيهاب توفيق أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" والتي تحمل اسم "طلقة" من كلمات أحمد عبد النبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.

وطرح منذ فترة المطرب إيهاب توفيق أغنية جمعته بأصدقائه من نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس، التى تحمل اسم "زحمة الأيام"، التى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سامح العجمى، ألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، الكليب من اخراج ياسين حسن.