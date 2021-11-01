شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب بعد تعافيها من كورونا: مريت بأصعب تجربة فى حياتى وهحارب وهكمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مى كساب عن صعوبة الفترة التى قضتها مؤخرًا فى العزل إثر إصابتها بـ فيروس كورونا الذى تعافت منه قبل أيام مشيرة إلى أنها من أصعب الفترات التى مرت على حياتها منذ 11 عاما مضت.



مى كساب على انستجرام

ونشرت مي كساب عبر حسابها على إنستجرام، صورة من حكاية "عقبال عوضك"من مسلسل "زي القمر"، وعلقت عليها: "الكام يوم اللي فاتو كانوا أطول مدة أقعدها لوحدي في حياتي وبعترف شفت الحقيقة الكاملة حقيقة نفسي حقيقة كل حاجة حواليه وعرفت قيمة كل حاجة وندمت علي كل لحظة ظلمت فيها نفسي أو ظلمت حد من اللي بأحبهم وبيحبوني".



مى كساب من حدوته زى القمر

وأضافت مي كساب: "اللي بتكتب دلوقتي مي بس بتاعه 2010 بس بمخ العشرين سنة اللي اشتغلت فيهم ونجحت وأخفقت بسبب ظروف وأوضاع اتفرضت عليه بس الحمد لله راضية تمام الرضا علي كل ابتلاء وكل مشكلة اتحطيت فيها لأن في الآخر ربنا سبحانه وتعالي كان بيحلهالي في الآخر عشان أقدر نعمه".

وأكملت مى كساب: "أنا عدى عليه 11 سنة صعبين جدًا يمكن القريبين منى عارفين أنا استحملت إيه وواجهت إيه أنا مسحت كل لحظة مش عاوزة أشوفها تانى عشان بتفكرنى إنى كنت مش أنا وسببت كل لحظة وكل صورة بتعبر عنى وعن اللى جوايا، وعن أكتر حاجات مأثرة جوابا كفنانة وكإنسانة ومسحت كل صورى العائلية ولو إن دى مش أنا لحد ما أرجع أنا وأسجل لحظاتى الحلوة مع عيلتى الجميلة أكبر نعمة من رب العالمين".

وأوضحت مي كساب: "جوزي وأولادي وأهلي وأصحابي وزملائي رفاق الرحله الأوفياء الصادقين السند والضهر اللي خلاني أعرف أعدي ال ١١ سنه دول بأعترف #عقبال_عوضك كان عوضي الفني والإنساني بعد صبر ١١ سنه حبيت أفضفض معاكم وأطلع اللي في قلبي عشان دي أنا بأحكي اللي جوايا عشان نيتي بتكون إن اللي مريت بيه يكون مفيد لغيري ويتعلم منه حاجه تأثر فيه وتغيره للأحسن".

وأنهت منشورها، قائلة: "أنا هارجع أنا وهاحارب وأقاوم كل روح شريرة وكل طاقه سلبيه أثرت عليه في السنين اللي فاتت وربنا يقدرني وأكون إنسانه صالحه وفنانة صاحبه رساله وأكون خير في الدنيا بحبكم من قلبي وحقيقي حبكم ليه هوه الحياه".