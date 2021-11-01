لن تصدقوا سعر تذكرة حفل أديل في السوق السوداء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يمض الكثير من الوقت بعد طرح تذاكر حفلي النجمة العالمية أديل حتى نفذت الكمية بشكل كامل، وأدى الإعلان عن طرح التذاكر للبيع إلى تعطل موقعها الإلكتروني؛ بسبب تدفق الجمهور الذي سارع للحجز.

وبعد ذلك ظهرت على بعض المواقع الخاصة بالبيع والشراء بعض تذاكر الحفل؛ لإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية وصلت إلى 10 آلاف دولار أمريكي.

وقد حذر المنظمون للحفل من شراء التذاكر بطريقة غير قانونية، إذ أن ذلك سيؤدي إلى منع هؤلاء الأشخاص من دخول الحفل.

وستحيي النجمة البالغة من العمر 33 عاماً حفلين في متنزه هايد بارك بلندن في شهر تموز/يوليو 2022، وهما أولى حفلاتها منذ خمسة أعوام، حيث كان آخر حفل لها عام 2017.

Adele One Night Only” هو عنوان الحفل الذي ستقدمه النجمة البريطانية أديل مباشرة على هواء قناة CBS.

وسيعرض الحفل يوم الأحد في 14 نوفمبر 2021 المقبل، قبل موسم الأعياد، على أن تغني فيه النجمة أغاني الألبوم الجديد “30” الذي سيصدر في 19 نوفمبر 2021، إضافة إلى بعض أجمل أغانيها.

وفي هذا السياق، كشفت الإذاعة أن العرض سيشمل أيضاً مقابلة حوارية حصرية بين أديل والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري Oprah Winfrey، على أن يكون اللقاء في حديقة الأخيرة.

وعلى ما يبدو أن العرض والمقابلة الحصرية هما الترويج الوحيد الذي ستقدم النجمة عليه للترويج للألبوم الجديد، إذ سبق أن صرحت بأنها ليست بصدد جولة فنية عالمية في الوقت الراهن؛ نظراً للظروف الخاصة بفيروس كورونا.