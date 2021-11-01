من سحر الهند العريق.. أحلام تطلق عطرها الجديد “نور جيهان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة الإماراتية أحلام عطرها الجديد الذي يحمل اسم “نور جيهان”، في بوتيكها الخاص بمجموعة “بوتيكات”، كإهداء منها لجمهورها في كل أنحاء الوطن العربي والعالم.

وحرصت أحلام على الترويج لعطر “نور جيهان” من خلال مقاطع فيديو على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

واعتمدت أحلام في الفيديوهات الترويجية للعطر على إطلالة متكاملة بمكياج سموكي قوي يبرز جمال ملامحها، وأظهرت قارورة العطر الجديد التي بدت فخمة ويطغى عليها اللون الذهبي.

وعلقت أحلام على مقاطع الفيديو التي نشرتها للترويج لعطرها قائلة: “عطري نور جيهان من سحر الهند العريق مكون من ورود هندية خاصة تم اعدادها خصيصا من قديم الأزمان مع العود والمسك والزهور الهندية”.

وتابعت: “من هي الملكة نور جيهان؟ هي ضوء العالم هي زوجه الإمبراطور جيهانجير كانت واحدة من أفتن وأجمل النساء في عصرها، كانت واسعة الصيت بحبها للحدائق واهتمامها بالانواع النادرة من الزهور كانت تتمتع بمهارة الصيد من على ظهر الفيلة ومنحت امتيازات لم يتمتع بها أحد من قبلها أو بعد كان الشخص الوحيد الآخر المصرح له باستخدام ختم الإمبراطور”.

وأضافت: “حتى انها حُفر اسمها على العملات المعدنية يمكنك ان تشم رائحه عطرها في هذا العطر الفاخر المعتق في متاحف الهند وبقوة”.

وعادت وأعلنت أحلام لاحقًا أن مبيعات العطر تخطت نصف الكمية، وعبّرت عن سعادتها بذلك من خلال منشور عبر صفحتها بموقع “إنستغرام”، قائلةً: “لله الحمد اليوم تعدينا نص مبيعات العطر دليل على حب الناس وثقتهم فيني حتى قبل لا يشموا العطر شكراً لثقتكم وبدئنا العد التنازلي ل عطري نور جيهان من الهند العريق برائحه العود والمسك والزهور الهنديه شكراً واتمنى ان العطر نال على اعجابكم ولدي المزيد انتظروني”.