جون بون جوفي يلغي حفله في اللحظات الأخيرة.. نتيجة كورونا جاءت إيجابية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغى النجم العالمي جون بون جوفي حفلته التي كانت مقررة مساء السبت 30 أكتوبر 2021 في ميامي قبل لحظات من بدء العرض وبعد وصول الحشود.

وفي التفاصيل، بعد أن احتشدت الجماهير في شاطئ لويس ساوث لحضور حفل بون جوفي البالغ من العمر 59 عاماً، ظهر رجل على المسرح وأعلن أن النجم بخير لكنه لن يحيي الحفل بعد أن ظهرت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية.

وعليه سيتوجه النجم إلى منزله منعاً للاختلاط والتسبب في انتشار الفيروس.

وقال متحدث باسم النجم، إن الحفل لم يكن كبيراً ولم يلغ بشكل نهائي فقد أحياه البعض من الفريق المساند له الذين ثبت أن نتيجة اختبار كورونا لديهم سلبية.

وعلى ما يبدو فإن فيروس كورنا عاد لينتشر كثيراً بين النجوم مؤخراً، فقد كشف المغني والمؤلف البريطاني إد شيران، عن إصابته بكورونا، وأعلن الخبر عبر حسابه على إنستغرام حيث كتب: “مرحباً، أريد أن أقول لكم بشكل سريع إنني للأسف مصاب بكورونا، وأنا الآن أعزل نفسي وأتبع الإرشاردات الحكومية، وهذا يعني أنه سيتعذر حالياً عليَّ القيام شخصياً بالتزاماتي في الوقت الراهن، وسأحاول أن أقدم أكبر عدد من المقابلات والعروض من منزلي بإنكلترا، أعتذر لكل من خذلتهم”.

وبدورها أيضاً غرّدت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلنة عن إصابتها وابنتها ترو، للمرة الثانية بفيروس كورونا.