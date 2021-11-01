فن ومشاهير

فتاة اقتحمت المسرح للغناء مع حاتم العراقي.. شاهدوا رد فعله

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عفوي يظهر فيه النجم حاتم العراقي وهو يغني على المسرح خلال مشاركته في مهرجان بابل الدولي، ليفاجأ بقدوم شابة إليه لاحتضانه.

وصعدت الشابة على المسرح واقتربت من النجم العراقي وهي تحمل بيدها الهاتف وتصور اللحظة، وراحت تغني معه وتتمايل على الألحان بعفوية، دون أن يكون هناك أي ردّ فعل من النجم، بينما سارع الأمن على احتواء الأمر بهدوء وإخراج الشابة عن المسرح دون أن يشعر حاتم بأي انزعاج.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحفل الجماهيري الضخم الذي أحياه النجم العراقي الأسبوع الماضي، على مسرح بابل الدولي في العراق، وقدم مجموعة كبيرة من أغانيه التي نالت إعجاب الآلاف من محبيه الذين غنوا ورقصوا معه.

وكان النجم العراقي أكد في وقت سابق جهوزيته التامة للحفل برفقة فرقته الموسيقية التي ضمت أهم العازفين والموسيقيين في العراق، معبرا عن سعادته الكبيرة بعودة النشاط الفني بالعراق واعتُبر دليلا على تعافي البلاد من آثار الحروب والتوترات الأمنية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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