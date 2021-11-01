بشأن آداب المهنة.. محمد رمضان يوقع تعهداً جديداً لـ”الموسيقيين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحافية، أن الفنان محمد رمضان وقع تعهداً جديداً للنقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، بالالتزام بسلوكيات المهنة.

وقال إن رمضان حضر إلى النقابة للحصول على تصريح بالغناء في حفل مهرجان الجونة السينمائي السابق، مؤكداً أن النقابة اشترطت عليه الالتزام بسلوكيات الفن المصري، وعدم خلع ملابسه على المسرح، احتراما للجمهور.

وأضاف عبد الباقي، أن محمد رمضان أبدى تفهمه وتعاونه مع النقابة، وحصل على تصريح، مؤكداً أن إقراره يطبق على صعوده على المسرح فقط، أما ما يقدمه من فيديوهات على اليوتيوب فلا يسري عليه الإقرار.

وكان الفنان محمد رمضان، قد أعلن الأيام الماضية، عن تعاقده على مسلسل جديد في رمضان 2022 من تأليف محمد فريد.

ونشر صورة له مع المنتج محمد السعدي وكتب: “تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان ٢٠٢٢ تأليف محمد فريد للمخرج محمد ياسين.. رمضان يجمعنا إن شاء الله بكل خير وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم”.