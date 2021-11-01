شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيى الدين يحتفل بعيد ميلاده.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر مع عيد ميلاد الفنان محسن محيى الدين، والذى ولد فى محافظة القاهرة عام 1959 وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للسينما قسم إخراج، وقدم كثير من الأعمال خلال مشواره الفنى التى عرفه الجمهور بها.

كان أول عمل تليفزيوني قدمه هو مسلسل "القاتل" عام 1970، ثم المسلسل الإذاعي "دندش" عام 1971، عمل فى الإخراج كأول تجربة إخراجيه له فى فيلمه "شباب على كف عفريت 1990" مع زوجته الفنانة نسرين.

وتميز فى العديد من الأعمال خلال مشواره الفنى منها : "مسرحية سك على بناتك" ، وفيلم "أفواه وأرانب" ، وفيلم "عالم عيال عيال"، و"اللعب مع الشياطين" و "اليوم السادس 1986" للمخرج يوسف شاهين ومن بطولة "داليدا".

ومن أشهر أعماله التليفزيونية مسلسلات "المرافعة، وفرق توقيت، وزواج بالإكراه"، وشارك فى مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، والمسلسل إخراج ياسر سامي، وكانت أخر أعماله في السينما فيلم "صاحب المقام" تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج محمد جمال العدل، والفيلم بطولة أسر ياسين، ويسرا، أمينة خليل، بيومي فؤاد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محسن محي الدين مسرحيته "زقاق المدق" التي بدأ عرضها يوم الخميس الموافق 26 أغسطس من العام الجاري على مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية، واستمر عرضها لمدة شهر، ثم عرضت في مسرح البالون بالعجوزة.