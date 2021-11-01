شكرا لقرائتكم خبر عن قرون وأنياب ومكياج مرعب.. هكذا ظهر نجوم الفن فى عيد الهالوين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهالوين أو كما يطلق عليه عيد الهلع، من المناسبات التي ينتظرها البعض لكي يقوموا بحيل لتخويف البعض بغرض الفكاهة والمزاح، لا سيما أن بعض الفنانين يحرصون على المشاركة في هذه المناسبة من خلال ارتداء الملابس التنكرية ووضع مكياج يمنحهم مظهرًا مرعبًا، ويحرصون على شماركة جمهورهم هذه الصور من خلال حساباتهم الشخصية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.



محمد ثروت

محمد ثروت

احتفل الفنان محمد ثروت بعيد الهالوين، بمشاركة متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة مرعبة ذو أنياب طويلة وقرون من إحدى أعماله التي قدمها وعلق عليها قائلاً: "هابى هالوين يا صيع".



انجى المقدم

إنجى المقدم

احتفلت الفنانة إنجى المقدم بعيد الهالوين، بمشاركة متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور أثناء احتضان هيكل عظمى لها ولم تجرٍ أي تغييرات على وجهها نهائيا وعلقت قائلة: "منتهى.. منتهى.. منتهى الهلع".

الفنانة لاميتا فرنجية



لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية

احتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية بعيد الهالوين، من خلا لمشاركة متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، عدة صور تظهر خلالها بأشكال مرعبة بعد وضعه أقنعة على وجهها وعلقت قائلة: "عيد هالوين سعيد اختر المفضل لديك".



ريهام ايمن

ريهام أيمن

خضعت الفنانة ريهام أيمن، لجلسة تصوير ارتدت فيها فستان زفاف وطرحه مع وضع مكياج مخيفًا مثل آثار الدم على وجهها، وشاركت هذه الصور مع متابعيها في على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ولاقت اعجابهم.



دومينيك حورانى

دومينيك حورانى

خضعت الفنانة اللبنانية دومنيك حورانى، لجلسة تصوير جديدة ارتدت فيها ملابس سوداء وقرون، وشاركت الصور مع متابعيها على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت : " تعرفوا ساحرة شبهي كدا".

مايا دياب

فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مساعديها والمسؤولين عن اختيار ازيائها والمكياج الخاص بها، بتخويفهم عن طريق الاختباء خلف الحائط، مرتدية البورنص، وقناع أبيض اللون، وصامت بالصراخ في وجوههم.