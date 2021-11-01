شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض خاص لفيلم "فرق خبرة" آخر أفلام دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الإثنين فيلم "فرق خبرة" كعرض خاص للعمل في إحدى السينمات بالتجمع الخامس وذلك بحضور أبطاله الذى يشارك فيه كل من الفنان محمد الشرنوبى وهدى المفتى، ومن المقرر طرحه في دور العرض بدءًا من الأربعاء 3 نوفمبر المقبل، وينتظر جمهور السينما ظهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز خلال أحداث الفيلم.

وظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مميزة كعادتها فى البرومو الرسمى لفيلم "فرق خبرة" مع محمد الشرنوبى وهدى المفتى، حيث يعد هذا الفيلم آخر أعمال دلال عبد العزيز والتى لم يمهلها القدر لمشاهدته عند عرضه.

فيلم "فرق خبرة" كان يحمل سابقاً اسم "الفنار" قبل تغييره، وهو بطولة محمد الشربونى، هدى المفتي، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، طه دسوقى، سينيتا خليفة، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، ويجسد شربونى خلال الفيلم دور شاب من طبقة متوسطة يعمل مصمم جرافيك، بينما تظهر هدى المفتى بدور فنانة ورسامة تاتو شابة.

من ناحية أخرى انضم الفنان محمد الشرنوبى لأبطال فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، الذى تقوم بطولته الفنانة مى عمر وهشام ماجد، من إخراج عثمان أبو لبن، وهو الفيلم المأخوذ عن وراية كتبها المؤلف محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية هيبتا.